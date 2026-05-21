Юрист объяснил, может ли употребление кваса обернуться штрафом для водителя

Квас содержит небольшую долю этилового спирта. Может ли его употребление перед поездкой обернуться штрафом для водителя, рассказал «Радио 1» эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву Дмитрий Терентьев.

Специалист напомнил, что к алкогольной продукции законом отнесена та, что содержит этилового спирта более 0,5% от объема, но для напитков брожения с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% сделано исключение.

«В реальной жизни напитков с содержанием этилового спирта более 0,5%, кроме кваса и кисломолочных продуктов, мы не встретим, которые бы не регулировались федеральным законом», – пояснил он.

При этом водителя на дороге могут оштрафовать, если в выдыхаемом им воздухе концентрация алкоголя превышает 0,16 миллиграмма на один литр. Соответственно, алкотестер не укажет на наличие состояния алкогольного опьянения при употреблении небольшого объема кваса, заметил эксперт.

«Возможно, прибор может показать большое количество алкоголя в организме, если выпить достаточно много и совсем свежего продукта, но в таком случае лучше не садиться сразу за руль во избежание недоразумений», – подчеркнул Терентьев.