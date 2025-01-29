Юрист объяснил, когда могут аннулировать регистрацию авто

Регистрация транспортного средства в Госавтоинспекции может быть аннулирована, если его ввезли по параллельному импорту, а документы оформили по заниженной стоимости. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов, сообщает агентство «Прайм».

От некоторых россиян, приобретших автомобили, ввезенные по параллельному импорту, Федеральная таможенная служба потребовала доплатить сотни тысяч рублей в казну.

«<…> причем зачастую будущие покупатели могли не знать о занижении [таможенной стоимости] при перемещении автомобиля через границу России», — прокомментировал такие случаи специалист.

По словам юриста, недобросовестные посредники выставляли в инвойсе (документе, содержащем информацию о стоимости, самой машине и продавце) заниженную сумму, позволяющую сэкономить при таможенном оформлении. Однако таможенники, обнаружив недоимку, вправе требовать ее погашения, пояснил эксперт.

В случае отказа или игнорирования автовладельцем требований ФТС может быть аннулирован электронный паспорт транспортного средства. За этим следует отмена регистрации авто, что делает невозможной его легальную эксплуатацию.

Чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации, следует самостоятельно контролировать процесс ввоза и оформления автомобиля, не соглашаясь на предложения занизить цену в документах, посоветовал Денисов.