Юрист объяснил, когда использование чужого Wi-Fi может грозить уголовной ответственностью

Само по себе подключение к домашней беспроводной сети без ведома владельца не всегда является основанием для привлечения к ответственности. Ключевое значение имеет преодоление защиты последствия взлома. Об этом в беседе с RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов.

По словам эксперта, если роутер работает без пароля, грань между разрешенным и запрещенным размыта. Сигнал доступен всем в зоне приема, и доказать, что подключение произошло вопреки воле владельца, крайне сложно. В таких спорах отсутствие защиты обычно играет против абонента.

Если же доступ получен путем подбора пароля, с помощью специальных программ или скрытного подключения, это может квалифицироваться как целенаправленное вмешательство в работу сети и обращение к охраняемой компьютерной информации. В таком случае нарушителя можно привлечь к ответственности. Мера наказания зависит от последствий: ограничился ли человек выходом в интернет или пытался повлиять на данные и работу устройств.

Виноградов пояснил, что, если обход защиты привел к уничтожению, блокировке, модификации, копированию данных или нарушению работы компьютера или сети, возможны штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а в некоторых случаях – лишение свободы.

Юрист подчеркнул, что сам факт появления незнакомого устройства в списке подключений не доказывает, что интернетом пользовался конкретный человек. Для привлечения к ответственности необходимо не только зафиксировать факт подключения, но и установить личность нарушителя, а также способ получения доступа.

Требуются доказательства, связывающие доступ с определенным лицом и подтверждающие обход защиты: признаки подбора пароля, использование специальных программ, изменение настроек роутера и другие технические следы.

Эксперт рекомендовал владельцам домашних сетей всегда защищать роутер индивидуальным паролем, использовать современные протоколы шифрования WPA2 или WPA3, отключать функцию WPS и регулярно обновлять прошивку.