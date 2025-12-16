Юрист Салкин объяснил, куда жаловаться на неубранный снег во дворе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если снег не убран во дворе, то жителям следует обращаться в свою управляющую компанию. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист и адвокат, член Адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.

«Если снег не убран на территории, за которую ответственность несет муниципалитет (дороги и тротуары общего пользования, парки – прим. Т-и), то, соответственно, обращаться нужно в муниципалитет. Причем если власти не реагируют на жалобы и наледь, по которой пройти невозможно, жителям следует писать обращение в прокуратуру», – добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что если из-за неубранной наледи человек упал и сломал ногу, то пострадавший может потребовать материальную компенсации с компании, которая отвечала за уборку данной территории.

«Если вы, например, пройдете по улице, которая не убрана от наледи и при этом отсутствуют соответствующие предупреждающие знаки, упадете и сломаете ногу, то сможете потребовать компенсацию с компании, несущей ответственность за уборку данной территории. Причем размер ущерба может достигать размера вашей зарплаты, которую человек недополучил за время больничного», – резюмировал Салкин.