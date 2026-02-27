Юрист объяснил, какой подарок на работе могут приравнять к взятке

Ряд категорий граждан в России имеют лимиты в размере подарков, которые они могут получать на работе. Об ограничениях на размер подарка для них рассказал «Татар-информу» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Так, для госслужащих, муниципальных служащих, сотрудников Центробанка, работников госкорпораций, внебюджетных фондов и иных организаций, для персонала которых установлены антикоррупционные ограничения, действует строгий запрет на получение подарков дороже 3 тыс. рублей в связи с выполнением служебных обязанностей», – заявил Хаминский.

По его словам, исключение составляют только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками. Однако в таких случаях госслужащий обязан в течение трех рабочих дней после получения подарка уведомить об этом работодателя и передать подарок в собственность государства.

«Кроме того, ограничения на размер подарка установлены и гражданским кодексом. В соответствии со ст. 575 ГК РФ максимальная стоимость подарка для педагога также не должна превышать 3 тыс. рублей», – сказал юрист.

Он добавил, что ограничение распространяется на всех работников образовательных организаций: учителей школ, преподавателей вузов, воспитателей детских садов и других сотрудников.