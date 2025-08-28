Юрист объяснил, как закрепить за собой парковочное место

Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой нехватки парковочных мест и стремятся закрепить за собой конкретную территорию. Однако установка самовольных ограждений или знаков является нарушением закона. Как действовать в рамках правового поля, рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук, его слова приводят «Известия».

По словам специалиста, ключ к решению вопроса заключается в понимании статуса придомовой территории. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, согласно Жилищному кодексу РФ принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности и считается общим имуществом. Для закрепления парковочного места требуется проведение общего собрания собственников.

Юрист уточнил, что в повестку собрания необходимо включить вопросы о передаче части участка в аренду, назначении уполномоченного представителя для заключения договора, а также об утверждении условий передачи имущества в пользование. Решение должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от общего числа собственников. Если парковочное место уже оборудовано, договор аренды подлежит регистрации в Росреестре.

Васильчук отметил, что если парковочное пространство еще не создано, перед подписанием договора необходимо подготовить межевой план для установления границ земельного участка. Четкое определение границ позволит избежать будущих конфликтов при эксплуатации территории.

Кроме того, если парковку требуется огородить, жильцы должны подать заявление в администрацию для согласования установки конструкций и получить соответствующее разрешение. Монтаж таких ограждений, подчеркнул юрист, обязана выполнять специализированная компания.