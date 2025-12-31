Юрист объяснил, как законно продлить новогодние каникулы отпуском

Доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института РУДН Петр Петкилев рассказал о возможности продлить новогодний отдых за счет ежегодного отпуска. Его слова приводит «РИА Новости».

Трудовой кодекс не запрещает сотрудникам уходить на отдых сразу после завершения праздничных дней, однако это требует соблюдения ряда процедурных моментов. Главное условие – заблаговременное внесение соответствующих дат в график отпусков. Этот документ должен быть утвержден в организации не позднее чем за две недели до начала нового календарного года.

Юрист подчеркнул, что, согласно 123-й статье ТК РФ, утвержденный график является обязательным для исполнения как работодателем, так и самим сотрудником.

Петкилев уточнил, что при условии согласования с руководством и включения в план работник имеет право использовать сразу весь положенный ему отпуск, продолжительность которого обычно составляет 28 дней. Также эксперт напомнил о правилах исчисления стажа, дающего право на отдых: по общему правилу оно возникает после шести месяцев непрерывной работы в компании.

Тем не менее уйти в оплачиваемый отпуск можно и до истечения этого срока, если удастся достичь соответствующей договоренности с работодателем.