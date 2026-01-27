Юрист объяснил, как рассчитывается пенсия для не работавших официально

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При отсутствии официальной работы и страховых взносов право на страховую пенсию не возникает. При этом государство предусматривает базовую поддержку в виде социальной пенсии по старости, а при необходимости – социальную доплату до минимального уровня дохода. Об этом рассказал юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с «RT».

Русяев уточнил, что социальная пенсия по старости назначается позже страховой. По его словам, в 2026-2027 годах она устанавливается мужчинам по достижении 69 лет, женщинам – 64 лет, поскольку в этот период действует переходный возраст. С 2028 года социальная пенсия будет назначаться с 70 лет для мужчин и с 65 лет для женщин.

Юрист отметил, что по состоянию на январь 2026 года базовый размер социальной пенсии по старости после индексации с 1 апреля 2025 года составляет 8 824,08 рубля в месяц.

При этом, как добавил Русяев, на практике большинство ориентируется не на базовую сумму, а на итоговый размер выплат с учетом доплат. Он напомнил, что федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен на уровне 16 288 рублей и закреплен в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Итоговая социальная доплата рассчитывается исходя из прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе, который может быть как ниже, так и выше федерального уровня, поэтому минимальный размер пенсии в рублях отличается в зависимости от субъекта.