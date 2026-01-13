Юрист объяснил, как получить компенсацию с авиакомпании за потерю багажа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если авиакомпания потеряла багаж пассажира, существуют три варианта развития событий: фиксированная выплата до 600 рублей за килограмм, страховка и, наконец, компенсация реальных расходов. Об этом юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал «Радио 1».

«Пассажир обязан написать заявление о розыске багажа. Как правило, 60% не находят, потому что его крадут или отправляют в другую страну. Всё это будет возмещать авиакомпания», – подчеркнул специалист.

При этом он рекомендовал не экономить на страховке. Средняя цена полиса составляет 3 тыс. рублей, что намного меньше стоимости содержимого чемодана.

«Если чемодан нашелся, его обязаны доставить пассажиру бесплатно, куда бы тот ни уехал. Требование «приезжайте сами» – незаконно», – акцентировал эксперт.

Кроме того, Шалоносов обратил особое внимание на то, что, если багаж был обнаружен в середине отпуска. а турист уже купил себе вещи первой необходимости, авиакомпания всё равно обязана компенсировать траты на них.