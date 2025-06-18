Юрист объяснил, грозит ли штраф за вытянутую из окна авто руку

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью RT ответил, могут ли штрафовать за вытянутую из окна автомобиля руку. По его словам, многое зависит от конкретных обстоятельств и поведения пассажира.

Соловьёв напомнил, что, согласно статье 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки пассажиров составляет 500 рублей, а за перевозку вне кабины — до 1000 рублей.

Однако юрист отметил, что простое вытягивание руки из окна не подпадает под понятие «нахождение вне кабины автомобиля».

«Конечно, если человек сидит на крыше машины, то именно так это и можно трактовать. Или если он весь вылез через люк автомобиля. Вопрос, как ведет себя человек. Если едет компания, которая высунула руки, ноги и другие части тела, то это нарушение, это отвлекает других водителей. И здесь нужно знать меру, нужно понимать».

Юрист подчеркнул, что если пассажир просто вытянул руку, то нарушения нет.

«Но если это злонамеренное поведение, когда все части тела вытаскивают из машины, то здесь, конечно, есть нарушение правил перевозки», — заключил Иван Соловьёв.