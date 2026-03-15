Юрист объяснил, что за скрытые номера самокатов могут дать штраф и заблокировать аккаунт

Сервисы кикшеринга могут блокировать аккаунты пользователей или штрафовать их за сокрытие номера электросамоката во время поездки. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян, его слова приводит «ТАСС».

Он пояснил, что компании могут прописывать в договорах с пользователями штрафы или блокировку аккаунта за скрытие регистрационного номера самоката. По словам Овсепяна, современные сервисы используют искусственный интеллект, который позволяет точно идентифицировать нарушителя, даже если он намеренно скрывает номер.

Юрист подробно рассказал, как это работает: система получает данные о нарушении с камер или по жалобам граждан, затем сопоставляет их с телеметрией всех активных самокатов. Так как каждый самокат передает данные о своем местоположении в реальном времени, алгоритм определяет, какой именно ID находился в конкретной точке в определенную секунду.

Овсепян отметил, что за нечитаемые номера на электросамокатах привлекать к административной ответственности нельзя. В отличие от автомобилей, номера на самокатах не являются государственными регистрационными знаками и по аналогии со статьей 12.2 КОАП РФ меры не применимы.