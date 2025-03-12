Юрист объяснил, что грозит россиянам за грязные номера авто

Фото: © «Татар-информ»

Нарушение требования поддерживать регистрационные знаки транспортного средства в читаемом состоянии влечет за собой различные правовые последствия. О них напомнил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, передает RT.

«Согласно части 1 статьи 12.2 КоАП, если номерные знаки загрязнены настолько, что хотя бы одна буква или цифра не различается с расстояния 20 метров, водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей», – заметил юрист, уточнив, что речь идет о случаях, когда номера оказались загрязнены из-за непогоды или грязной дороги.

Но если инспектор выявит признаки преднамеренного сокрытия номера, правонарушение квалифицируется уже по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Таким образом, за сокрытие регистрационных знаков слоем грязи при чистом кузове или их загрязнении только в местах расположения цифр и букв водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

При этом относительно недавно, 14 октября 2024 года, вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за повторные нарушения. «Если водитель в течение года вновь попадается с намеренно скрытыми номерами, ему грозит уже лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев», – подчеркнул эксперт.

Соответствующая норма направлена на борьбу с умышленным уклонением от административной ответственности, когда недобросовестные водители маскируют номера, чтобы избежать фиксации нарушений камерами или скрыть участие в ДТП, уточнил он.

Вместе с тем специалист пояснил, что штраф можно попытаться оспорить в течение десяти дней, если номера оказались загрязнены из-за объективных условий. Следует зафиксировать состояние дороги и погодные условия на фото или видео, а затем подать жалобу в ГИБДД.

«Важно учитывать, что камеры автоматической фиксации не выписывают штрафы за нечитаемые номера. <...> правоприменение в этой сфере остается в ведении инспекторов ДПС», – добавил Адамс.