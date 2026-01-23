news_header_top
Экономика 23 января 2026 10:37

Юрист объяснил, что делать, когда в машину прилетел снег с другого автомобиля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Юрист, судебный автоэксперт Дмитрий Славнов дал рекомендации в беседе с «Татар-информом», как поступить, если в машину прилетел снег или лед с другого автомобиля и возникли повреждения.

«Вызываете инспекторов, фиксируете повреждения. Делаете экспертизу. Далее в суд. Мировой или районный зависит от стоимости иска, то есть на какую сумму повреждения», – рекомендовал Славнов.

Автоюрист добавил, что плюсом для пострадавшего будет наличие видеорегистратора – тогда проще доказать, что слетевший с чужой машины сугроб или наледь повредили ваше авто.

«Пострадавший делает независимую экспертизу стоимости ремонта своего транспортного средства. Если есть видеорегистратор, то можно доказать, что это виноват нерадивый автовладелец, который не чистил машину, что это с его машины слетел ком. По 1064-й статье Гражданского кодекса РФ причинивший вред обязан полностью возместить причиненный им вред на основании независимой экспертизы», – сказал Славнов.

