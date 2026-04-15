Юрист объяснил, что делать, если автомобиль пострадал из-за ямы на дороге

При повреждении автомобиля из-за выбоины на дороге водителю необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции и зафиксировать происшествие. Об этом сообщил юрист Петр Кристалев.

Он уточнил, что по действующим нормам дорожная яма считается опасной, если ее длина превышает 15 см, глубина – более 5 см, а ширина достигает 60 см. При отсутствии ограждений или предупреждающего знака в таких случаях у водителя появляются основания для обращения за компенсацией.

«Сразу вызывайте ГАИ для фиксации происшествия. Инспектор составит схему ДТП и отдельный акт о состоянии дороги. Постановление об отказе в возбуждении дела подтвердит, что виноват не водитель. Эти документы нужны для страховой и суда», – пояснил юрист в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, ответственность за ненадлежащее состояние дорожного покрытия, как правило, несут городские власти.