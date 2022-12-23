Юрист — о наименовании руководителя РТ: Решение отвечает историческим традициям

Решение по новому наименованию руководителя региона, предложенное депутатами Госсовета Татарстана, отвечает историческим, национальным и иным традициям, заложенным в законодательстве. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Решение непростое, но, как сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, нужно двигаться вперед. Стоит подчеркнуть, что Татарстан всегда работал и работает в рамках федерального законодательного поля. Те законы, которые есть, и нормативно-правовые акты субъектов не должны противоречить федеральному законодательству», – отметил он.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности высшего должностного лица Татарстана «Глава – Раис Республики Татарстан». По данному вопросу пройдет голосование.

«Это решение отвечает историческим, национальным и иным традициям, которые заложены в федеральном законодательстве», – подчеркнул Какохо.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, рассматривают на 39-м заседании парламента республики. Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «Глава – Раис Республики Татарстан».