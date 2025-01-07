Юрист назвал три частые ошибки при разделе имущества во время развода

При попытках разделить имущество во время развода и после него экс-супруги допускают несколько распространенных ошибок. Часто их наличие связано с незнанием, на что может распространяться требование, и некомпетентностью нанятых юристов, объяснил Инфо24 известный адвокат Сергей Жорин.

Ярким примером является недавний случай, когда суд отказал взыскать с бывшей жены россиянина половину стоимости подаренной ей собаки, абонементов в спортзалы, материнского капитала.

По словам Жорина, как правило, причиной отказа являются неправильно сформулированные исковые требования. Суд же, не имея права подсказывать одной из сторон, отказывает в удовлетворении подобных требований.

Одной из распространенных ошибок при разводе являются попытки охватить имущество, которое не подлежит разделу. Это в том числе вещи, приобретенные в браке и реализованные одним из супругов. То есть если предмет отсутствует в натуре, он не может быть поделен, даже если продажа осуществлялась без согласия второго супруга.

«Здесь правильно заявлять финансовые требования — либо взыскать денежные средства, либо зачесть это в счет того имущества, которое осталось», — уточнил специалист.

Помимо этого, одна из сторон часто пытается взыскать со второй сумму, за которую был приобретен тот или иной предмет. «Стоимость того имущества, которое подлежит разделу, оценивается на момент этого раздела», — объяснил Жорин.

Также адвокат обратил внимание, что далеко не все имущество может подлежать разделу. Так, к совместно нажитому не принадлежат подарки, то, что получено по наследству, заработано до вступления в брак, и ряд других позиций.

Не получится получить и половину средств, которые работающий супруг тратил на семью, пока второй супруг (безработный) занимался домашним хозяйством. Это в том числе абонементы в спортзал и средства, потраченные на услуги медиков.

«А если какие-то средства тратились не в интересах семьи, это должен доказать именно тот, кто заявляет об этом. Тогда те или иные суммы можно учитывать при разделе», — добавил адвокат.