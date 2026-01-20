За клевету в домовых и родительских чатах грозит тюремный срок – адвокат

Обвинения, распространяемые в домовых или родительских чатах вместе с нецензурной лексикой, могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

«Когда мат направлен на конкретного человека – "ты…", "она…", унизительные выражения, особенно при других участниках, – это квалифицируется как оскорбление. Для граждан это, как правило, штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если ситуация признается публичной или связанной с распространением через интернет/мессенджеры – штраф может вырасти до 10 тыс. рублей», – пояснила Айвар.

Она отметила, что ситуации, когда участники переписок обвиняют друг друга в совершении противоправных действий – воровстве, получении взяток, злоупотреблениях или жестоком обращении с детьми, – еще опаснее. Если подобные утверждения не соответствуют действительности, они могут быть квалифицированы как клевета.

«За клевету в России предусмотрена уголовная ответственность: от штрафа в размере 500 тыс. рублей – 5 млн рублей до лишения свободы до 5 лет – если клевета публичная, с использованием служебного положения или содержит обвинение в тяжком/особо тяжком преступлении», – сообщила юрист.

Для доказательств оскорблений или клеветы в переписках понадобятся скриншоты, записи голосовых сообщений, экспорт чата. Если есть риск, что все удалят другие участники, доказательства можно зафиксировать нотариально.

«Людям стоит помнить простую вещь: "удалил сообщение" не всегда означает "исчезло для суда"», – добавила юрист.

Она рекомендовала участникам групповых чатов в чатах придерживаться «офлайнового стандарта» – писать так, как не стыдно произнести вслух при свидетелях. Потерпевшим – фиксировать переписку и выбирать правовой путь: административная ответственность за оскорбление, а при распространении ложных порочащих сведений – гражданский иск по вопросу о клевете, если на то есть основания.