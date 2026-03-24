Юрист напомнила о запрете привлекать сотрудников к работе во время больничного

Работодатель не вправе привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформлять листок нетрудоспособности. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. Об этом сообщила юрист Марина Воронцова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, из норм законодательства и статьи 183 Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателя выплачивать пособие по временной нетрудоспособности, следует, что в этот период сотрудника нельзя привлекать к работе.

Также юрист отметила, что работодатель не имеет права запрещать оформление больничного, поскольку это нарушает право работника на медицинскую помощь и социальное обеспечение.

Воронцова пояснила, что согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ за привлечение сотрудника к работе во время больничного юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю – до 5 тысяч рублей. Такие же санкции применяются, если работодатель препятствует оформлению больничного листа.

При повторном нарушении ответственность ужесточается. По части 2 статьи 5.27 КоАП РФ штраф для юридического лица может вырасти до 70 тысяч рублей, а руководителю грозит штраф до 20 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет.