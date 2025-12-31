Юрист напомнила о штрафах за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России в период новогодних каникул продолжают действовать ограничения на пребывание несовершеннолетних на улице в ночное время. О правилах комендантского часа (с 22:00 до 06:00) и ответственности за их нарушение рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова, ее слова приводит «РИА Новости».

Федеральный закон устанавливает базовые ограничения для детей младше 16 лет, однако регионы вправе корректировать эти нормы.Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено находиться ночью без сопровождения взрослых в общественных местах. В перечень запрещенных локаций входят:

улицы;

общественный транспорт;

стадионы, кинотеатры и концертные залы;

дискотеки;

места общего пользования и иные подобные учреждения.

Находиться в указанных местах ночью дети могут только в присутствии родителей или законных представителей. Наталья Глебова особо подчеркнула, что совершеннолетние друзья, а также родные братья и сестры не являются опекунами и их присутствие не освобождает от ответственности.

За нарушение комендантского часа родителям грозит административное наказание:

в первый раз – предупреждение или штраф до 500 рублей;

при повторном нарушении – штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Юрист уточнила, что итоговая мера ответственности зависит от законодательства конкретного региона.