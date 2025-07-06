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Общество 6 июля 2025 10:40

Юрист напомнила о правилах повышения арендной платы

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Собственник жилого помещения вправе повышать арендную плату, но делать это слишком часто нельзя. Как пояснила РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, пересмотр суммы возможен не чаще одного раза в год и только по обоюдному согласию сторон.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — рассказала Скрябина.

Ранее Наталия Скрябина также предупреждала о наиболее частых схемах мошенничества на рынке аренды жилья. По её словам, самые распространённые уловки аферистов связаны со сдачей чужих квартир без необходимых документов и с выманиванием аванса за бронирование несуществующего жилья.

#аренда квартир #ассоциация юристов россии
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