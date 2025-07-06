Юрист напомнила о правилах повышения арендной платы
Собственник жилого помещения вправе повышать арендную плату, но делать это слишком часто нельзя. Как пояснила РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, пересмотр суммы возможен не чаще одного раза в год и только по обоюдному согласию сторон.
«В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — рассказала Скрябина.
Ранее Наталия Скрябина также предупреждала о наиболее частых схемах мошенничества на рынке аренды жилья. По её словам, самые распространённые уловки аферистов связаны со сдачей чужих квартир без необходимых документов и с выманиванием аванса за бронирование несуществующего жилья.