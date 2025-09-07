Юрист напомнила, кто не может работать в режиме ненормированного дня

Ненормированный рабочий день представляет собой особый режим, при котором сотрудника могут эпизодически привлекать к выполнению обязанностей за пределами установленного рабочего времени без оплаты сверхурочных. Однако данный порядок имеет ряд ограничений, пояснила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

По ее словам, если работодателю необходимо, чтобы сотрудники при необходимости работали сверх графика, он обязан утвердить перечень должностей, на которые распространяется такой режим, и нанимать работников с учетом этих условий. Исключение составляют микропредприятия и некоторые некоммерческие организации – в их случае условие о ненормированном рабочем дне фиксируется в трудовом договоре.

Красовская подчеркнула, что ненормированный режим нельзя устанавливать для сотрудников с неполным рабочим днем или сменой, для инвалидов I и II группы, а также для работников с сокращенным графиком – например, педагогов и медиков.

Она отметила, что за переработку дополнительная оплата не предусмотрена, но в соответствии со статьей 119 Трудового кодекса РФ работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней.

Конкретная его длительность указывается в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка, где также перечисляются ситуации, в которых допустимо привлечение сотрудника к работе сверхурочно – например, проведение срочного совещания или устранение аварии.

Юрист пояснила, что заставлять работников систематически перерабатывать недопустимо даже при ненормированном режиме, так как это уже считается сверхурочной работой, подлежащей повышенной оплате или компенсации отгулом, равным отработанному сверхурочно времени.

При этом работа в выходные и праздничные дни при ненормированном графике оплачивается в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением дополнительного дня отдыха – аналогично порядку для всех сотрудников.

Красовская подчеркнула, что ненормированное рабочее время не означает привлечение любого работника к работе вне графика и без оплаты. Такой режим распространяется только на сотрудников из утвержденного перечня и применяется эпизодически.

Если же работников вынуждают трудиться сверхурочно без оплаты и без предоставления дополнительного отпуска, это является нарушением Трудового кодекса. В подобных случаях, добавила юрист, необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд для защиты своих прав.