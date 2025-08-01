Юрист напомнила, что запах от готовки может привести к административной ответственности

Россияне могут быть привлечены к административной ответственности, если запах от приготовления пищи в их квартире будет проникать в соседние помещения и нарушать комфорт окружающих. Об этом заявила юрист Екатерина Нечаева, ее слова приводит «Абзац».

Нечаева отметила, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, что закреплено в статье 42 Конституции РФ, федеральном законе «Об охране окружающей среды» и других нормативных актах.

Специалист пояснила, что жалобы на сильные запахи от готовки, курения или мусора из соседних квартир – нередкое явление. Подобные ситуации возможны также при наличии поблизости промышленных предприятий.

В таких случаях, по словам юриста, необходимо обращаться к участковому или в Роспотребнадзор, сотрудники которого могут провести проверку, забор проб воздуха и наложить штраф при выявлении нарушений.

Согласно статье 6.4 КоАП РФ, размер штрафа для физических лиц составляет от 500 до 1 000 рублей. Для юридических лиц санкции строже – от 10 до 20 тысяч рублей. В случае с предприятиями, добавила Нечаева, при подтвержденной вине возможно даже приостановление деятельности.