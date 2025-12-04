Юрист напомнила, что за кормление белок может грозить штраф

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Попытка покормить белок может обернуться штрафом. На это в беседе с изданием «Абзац» напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам юриста, административная ответственность наступает при нарушении правил или санитарных норм. Размер штрафа варьируется от 500 до 5 тыс. рублей – в зависимости от статуса территорий, региональных правил и последствий.

В частности, если парк относится к особо охраняемым природным территориям, то в соответствии со статьей 8.39 КоАП РФ размер штрафа для физических лиц составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Во многих регионах при этом действуют собственные административные нормы, согласно которым штраф может достигать 5 тыс. рублей.

Если же при кормлении создаются антисанитарные условия, может быть применена статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По ней штрафы «обычно составляют от 500 до 4 тыс. рублей в зависимости от региона», – уточнила Айвар.

Юрист также объяснила, что запреты на кормление обычно вводятся из-за потенциального вреда для представителей фауны, и порекомендовала перед кормлением ознакомиться с правилами конкретного парка.