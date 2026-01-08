news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 января 2026 11:58

Юрист напомнил об уголовной ответственности за содержание хищных животных дома

Читайте нас в
Телеграм
Юрист напомнил об уголовной ответственности за содержание хищных животных дома
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Содержание диких и хищных животных в домашних условиях может повлечь уголовную ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, в последние годы в регионах России выявляются случаи, когда граждане тайно держат дома змей и тигрят. Часто животных используют для фотографий или опаивают препаратами, чтобы сделать их послушными.

«Следует понимать, что хищников часто опаивают седативными препаратами и даже колют наркотиками, чтобы сделать их послушными и относительно безопасными для фотографирования. Это причиняет страдания животному и создает иллюзию безопасности для людей, которая в любой момент может рухнуть», – отметил Хаминский в беседе с «Абзацем».

Юрист подчеркнул, что законодательство РФ строго регулирует вопросы содержания диких животных.

«За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также за содержание, представляющее опасность для жизни и здоровья людей, предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям 245 и 238 УК РФ», – уточнил Хаминский.

#уголовная ответственность #дикие животные
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Митрополит Кирилл возглавил рождественскую службу в Казанском соборе

Митрополит Кирилл возглавил рождественскую службу в Казанском соборе

7 января 2026
Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

7 января 2026