Юрист напомнил об уголовной ответственности за содержание хищных животных дома

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Содержание диких и хищных животных в домашних условиях может повлечь уголовную ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, в последние годы в регионах России выявляются случаи, когда граждане тайно держат дома змей и тигрят. Часто животных используют для фотографий или опаивают препаратами, чтобы сделать их послушными.

«Следует понимать, что хищников часто опаивают седативными препаратами и даже колют наркотиками, чтобы сделать их послушными и относительно безопасными для фотографирования. Это причиняет страдания животному и создает иллюзию безопасности для людей, которая в любой момент может рухнуть», – отметил Хаминский в беседе с «Абзацем».

Юрист подчеркнул, что законодательство РФ строго регулирует вопросы содержания диких животных.

«За жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а также за содержание, представляющее опасность для жизни и здоровья людей, предусмотрена уголовная ответственность согласно статьям 245 и 238 УК РФ», – уточнил Хаминский.