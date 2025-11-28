Юрист напомнил об ответственности за отказ впустить полицию в жилье

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отказ гражданина впустить сотрудников правоохранительных органов в жилое помещение может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Об этом сообщил юрист Ярослав Остапенко, его слова приводит «Абзац».

Основания для привлечения к ответственности появляются тогда, когда у полиции есть законное право на вход в квартиру и оно доведено до гражданина в понятной форме.

Юрист указал, что подобные действия могут квалифицироваться по статье 19.3 КоАП РФ. Санкции предусматривают штраф от 2 до 4 тысяч рублей, административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. По его словам, на практике по таким делам нередко назначают именно арест, особенно в ситуациях, когда отказ сопровождается конфликтным поведением.

Если же сопротивление сопровождается насилием, угрозами или оскорблениями в отношении сотрудников полиции, речь может идти уже об уголовных составах по статьям 318 или 319 УК РФ.

Остапенко напомнил, что Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, однако закон «О полиции» разрешает вход в квартиру без согласия проживающих при необходимости спасения жизни и имущества, пресечения преступления, задержания подозреваемого, а также в чрезвычайных ситуациях, при пожарах, исполнении судебных решений и в иных предусмотренных законом случаях, включая проведение обыска.

Он также отметил, что гражданин вправе, не открывая дверь, запросить данные сотрудников – фамилии, должности, подразделение, потребовать предъявить удостоверения и постановление через глазок или камеру домофона, а также уточнить номер уголовного дела и сверить адрес.

Юрист добавил, что технические ошибки в документах роли не играют, однако при указании в постановлении иного адреса обыск по фактическому месту проведения недопустим.