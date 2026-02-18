Юрист напомнил о штрафах до 5 тысяч рублей за шумную уборку в квартире по вечерам

Жителям многоквартирных домов грозит административная ответственность за проведение слишком шумной уборки в вечернее и ночное время. Размер штрафа может достигать 5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.

По словам эксперта, единого федерального закона о тишине не существует — каждый регион самостоятельно устанавливает временные промежутки, в которые запрещено шуметь, а также размеры штрафов. Максимальная сумма взыскания для граждан, предусмотренная региональным законодательством, не может превышать 5 тысяч рублей.

Зокиров привёл примеры из разных субъектов: в Калужской области шум запрещён с 23:00 до 7:00, в Омской — с 22:00 до 8:00, а также с 13:00 до 14:00, в Республике Алтай — с 22:00 до 6:00.

Юрист пояснил, что возможность привлечения к ответственности за шум при уборке зависит от того, является ли перечень шумных действий, указанный в законе конкретного региона, открытым или закрытым. Если региональный закон относит бытовой шум к нарушениям, жильцу может грозить штраф.