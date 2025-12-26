Юрист напомнил о праве на компенсацию при задержке авиарейса из-за непогоды

При задержке рейса из-за погодных условий пассажиры вправе требовать особого обслуживания и компенсации. Об этом в беседе с изданием «Абзац» напомнил вице-президент Коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

По словам юриста, размер компенсации зависит от длительности задержки. Если самолет задержался в аэропорту из-за снегопада, но не более чем на два часа, то пассажиры с детьми младше семи лет должны получить беспрепятственный доступ к комнате матери и ребенка.

Если задержка оказалась более длительной, пассажирам обязаны предоставить прохладительные напитки и переводчика – если в нем имеется необходимость.

При задержке более чем на четыре часа авиакомпания должна обеспечить пассажиров горячим питанием. «Впоследствии каждые шесть часов простоя пассажиры имеют право на горячие обеды или ужины», – уточнил адвокат.

Дневная задержка более чем на восемь часов или вечерняя/ночная более чем на шесть часов означают, что «перевозчик обязан разместить всех ожидающих вылета в гостинице, обеспечить им транспорт за свой счет туда и обратно». Компенсации регламентируются законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом РФ.

Если же причиной задержки рейса стала не непогода, а сама авиакомпания, то ей придется возместить каждый час простоя в размере 3% от стоимости билета.

«В любом случае, если, например, человек летит на лечение либо на какое-то мероприятие и полет отменяется, то перевозчик должен компенсировать ущерб, причиненный пассажиру», – подчеркнул Завалько, добавив, что при отмене рейса по вине авиакомпании необходимо собрать все документы и направить ей соответствующую жалобу.