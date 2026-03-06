Юрист напомнил о повышенной оплате труда с 7 по 9 марта
Юрист сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Кузнецов напомнил, что работа в праздничные дни должна оплачиваться по повышенному тарифу. Речь идет о ближайших выходных с 7 по 9 марта, связанных с празднованием Международного женского дня, сообщает «РИА Новости».
Специалист пояснил, что по общему правилу труд в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.
При этом сотрудник может выбрать другой вариант компенсации. По словам юриста, работник вправе согласиться на обычную, одинарную оплату за работу в праздник, если взамен работодатель предоставит ему дополнительный выходной день без сохранения зарплаты.
Кузнецов подчеркнул, что решение о таком варианте компенсации принимает только сам сотрудник. Работодатель не имеет права навязывать замену повышенной оплаты дополнительным выходным.