Юрист напомнил о новых штрафах за незаконное перемещение табачной продукции

С февраля в России действует новая статья КоАП, согласно которой вводится ответственность за перемещение по стране физлицами немаркированной табачной продукции и изделий. Об этом со ссылкой на ведущего юриста Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Юрия Дахова сообщает агентство «Прайм».

Специалист напомнил, что штраф может быть наложен и за незаконную перевозку такой продукции из Европейского экономического союза.

«Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса», — уточнил юрист.

По словам Дахова, при несоблюдении требований физлицо ожидает штраф в размере 15–25 тыс. рублей и конфискация товара.