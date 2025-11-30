Юрист напомнил, кто имеет право на пособие по безработице

Официальный статус безработного, дающий право на получение государственной помощи, присваивается по решению службы занятости гражданам, которые не имеют доходов от трудовой деятельности, ищут работу и готовы к ней приступить. Об этом напомнил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает RT.

Специалист обратил внимание на то, что в феврале 2026 года пособия по безработице будут проиндексированы на 6,8%. Максимальная сумма выплаты будет равняться примерно 16 тыс. рублей, а минимальная – 1884 рублям. При этом жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий получат пособие в большем размере.

«Служба занятости должна подобрать и предложить безработному подходящую работу. При этом подходящей будет не любая работа, а та, которая соответствует квалификации соискателя, условиям предыдущей занятости, состоянию здоровья и транспортной доступности вакансии», – подчеркнул Виноградов.

Для большинства безработных срок предоставления пособия составляет от трех до шести месяцев в течение 12-месячного периода. Из числа потенциальных получателей пособия исключены студенты дневных отделений, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, так как они считаются занятыми.

По словам юриста, размер материальной поддержки напрямую зависит от обстоятельств увольнения и продолжительности работы. В частности, на максимальные выплаты могут рассчитывать те, кто уволен не по своей вине – при наличии минимум 26 недель стажа за последний год.

«Пособие рассчитывается как процент от среднего заработка: 75% в первые три месяца и 60% в последующие три месяца, но не более установленного законом предела», – уточнил он.

В сою очередь уволенным за прогулы или другие нарушения трудовой дисциплины, а также тем, кто долго не работал или вообще не имеет трудового стажа, положена минимальная выплата, да и та предоставляется лишь в течение трех месяцев.

Вместе с тем люди предпенсионного возраста могут получать выплату целый год вместо обычных шести месяцев. Кроме того, дети-сироты в возрасте до 23 лет, впервые обращающиеся в службу занятости, получают максимальный размер пособия на весь шестимесячный период безработицы, обратил внимание на льготников собеседник телеканала.

Подать заявление на получение статуса безработного можно через портал «Работа России» или личное обращение в центр занятости. Зарегистрированный безработный, если не хочет лишиться пособия, обязан регулярно посещать центр занятости, рассматривать предлагаемые вакансии и проходить собеседования с работодателями.