Общество 28 апреля 2026 16:02

Юрист напомнил дачникам о штрафе за выброс мусора в неположенных местах

За выброс отходов вне специально оборудованных контейнерных площадок, если это приводит к загрязнению окружающей среды, гражданам грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству «Татар-информ» рассказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»)», – сказал Аграновский.

Эксперт уточнил, что за незаконный сброс мусора физическим лицам назначается административный штраф в пределах 10–15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляют от 30 до 50 тысяч рублей.

#юрист #законодательство РФ #дача #полезная информация
