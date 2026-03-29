Юрист напомнил, что скворечники на фасадах могут привести к штрафу до 1,5 тыс. рублей

Самовольная установка скворечника на фасаде многоквартирного дома может обернуться для россиян штрафом до 1,5 тысячи рублей и обязанностью компенсировать причиненный ущерб. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что в случае установки скворечника без согласования собственник квартиры может быть обязан демонтировать конструкцию – по решению общего собрания жильцов или по предписанию уполномоченных органов.

Кроме того, при нарушении прав других собственников ему придется возместить убытки. По словам юриста, если из-за птиц загрязняются окна соседей, гражданину может грозить и административный штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Пачулия отметил, что размещение скворечников на фасаде может считаться незаконным, поскольку фасад относится к общему имуществу дома.

Он напомнил, что, согласно Жилищному кодексу России, общее имущество многоквартирного дома находится в долевой собственности всех владельцев помещений. В связи с этим любые изменения, включая установку скворечников на фасаде, допускаются только после решения общего собрания собственников.