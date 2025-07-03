Юрист МВД поделилась «лайфхаком» по проверке партнеров на алименты

Старший преподаватель Казанского юридического института МВД России Светлана Кормильцева на круглом столе в Общественной палате Татарстана предложила необычный способ проверки благонадежности партнеров.

Перед своим выступлением с докладом о неуплате средств на содержание детей эксперт посоветовала: «Сейчас есть хороший инструмент – реестр должников ФССП. Это настоящий лайфхак: и женщины, и мужчины могут проверить своих избранников на наличие долгов по алиментам».

С 25 мая 2025 года Федеральная служба судебных приставов ведет единый открытый реестр должников по алиментным обязательствам. Проверка занимает несколько минут: нужно лишь зайти на сайт ФССП и ввести ФИО и регион проживания человека. Система сразу же покажет, есть ли у человека непогашенная задолженность.

«Это не просто финансовая ответственность – это вопрос доверия в отношениях», – подчеркнула представитель МВД.

По ее словам, ситуация в сфере уплаты алиментов действительно острая: «По сравнению с 2023 годом, в 2024-м наблюдается рост числа неплательщиков, хотя и незначительный. Проблема неуплаты алиментов остается актуальной, и ее решение требует совместных усилий судов, приставов, законодателей и общества. В ближайшее время возможны изменения в Уголовном кодексе, ужесточающие ответственность за уклонение от содержания детей».

«Я не стала бы столь категорично говорить именно о мужчинах, потому что ответственность по уплате алиментов лежит на обоих родителях. Они несут равные права, обязанности по содержанию несовершеннолетних детей», – заключила Светлана Кормильцева.