Юрист: мошенники в преддверии Рождества предлагают гадания и обряды

Мошенники в преддверии Рождества активизируют схемы обмана, предлагая в мессенджерах и соцсетях гадания и обряды, которые якобы помогают исполнить желания и избавиться от жизненных проблем. Об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев.

По его словам, злоумышленники используют укоренившиеся народные традиции и веру людей в особую силу рождественского периода. Многие убеждены, что в эти дни могут прийти удача и благополучие, чем и пользуются аферисты, предлагая помощь в «осуществлении мечт».

Как отметил Музеев, подобные предложения могут поступать самыми разными способами. «Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности – объявления, завязывание личной беседы на улице», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Юрист пояснил, что нередко мошенники действуют через запугивание жертвы, убеждая ее в наличии «тяжелых обстоятельств» в жизни, которые якобы можно устранить только срочным магическим обрядом. При этом в ходе такого «ритуала» человеку сообщают о дополнительных проблемах и необходимости привлечь еще одного «специалиста».

«Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», – сказал Музеев.

Кроме того, по его словам, распространена схема с так называемой «доброй бабушкой», когда злоумышленники сначала выстраивают доверительные отношения с жертвой, а затем используют это для обмана и выманивания денег.