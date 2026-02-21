news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 февраля 2026 10:34

Юрист: мошенники используют ИИ-обращения знаменитостей для выманивания «пожертвований»

Читайте нас в
Телеграм

Представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова рассказала, что злоумышленники начали собирать деньги, выдавая это за помощь военным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корсуновой, аферисты активно используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы подделать голос и внешность в видео. В таких поддельных обращениях звезды или военные якобы просят перевести деньги или поучаствовать в акциях в поддержку участников СВО.

Кроме того, добавила Корсунова, преступники могут звонить, представляясь банковскими работниками и пугая блокировкой счета из-за аномального количества подозрительных операций. Делается это для того, чтобы под видом подтверждения личности выманить у человека коды из СМС и деньги.

#мошенники #нейросеть
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026