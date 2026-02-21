Юрист: мошенники используют ИИ-обращения знаменитостей для выманивания «пожертвований»

Представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова рассказала, что злоумышленники начали собирать деньги, выдавая это за помощь военным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корсуновой, аферисты активно используют искусственный интеллект и дипфейки, чтобы подделать голос и внешность в видео. В таких поддельных обращениях звезды или военные якобы просят перевести деньги или поучаствовать в акциях в поддержку участников СВО.

Кроме того, добавила Корсунова, преступники могут звонить, представляясь банковскими работниками и пугая блокировкой счета из-за аномального количества подозрительных операций. Делается это для того, чтобы под видом подтверждения личности выманить у человека коды из СМС и деньги.