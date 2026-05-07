Юрист Моисеев предупредил об уголовной ответственности за просмотр чужого телефона

Просмотр чужого телефона может повлечь уголовную ответственность, если речь идет о сборе и использовании личной информации, защищенной законом. Об этом «ТАСС» сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист пояснил, что в отдельных случаях человека могут привлечь к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. По его словам, законодательство рассматривает как распространение, так и сбор информации, а использование любых способов фиксации данных относится к методам ее получения.

Моисеев отметил, что основанием для уголовного дела может стать ситуация, при которой человек намеренно получает сведения, относящиеся к частной жизни другого человека. При этом важным критерием остается отношение самого владельца информации к ее конфиденциальности и наличие мер по ее защите.

Юрист подчеркнул, что уголовная ответственность возможна в случаях, когда человек целенаправленно подсматривает в чужой телефон, чтобы получить доступ к личным данным. Вместе с тем он уточнил, что случайный взгляд на экран другого человека не образует состава правонарушения, поскольку в такой ситуации отсутствует умысел.