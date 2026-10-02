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Общество 2 октября 2026 10:12

Юрист Маршани объяснил, можно ли в России дать ребенку матчество

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Отчество по матери в России давать не запрещено, однако ЗАГС разрешает его формы, образованные только от мужских имен. Об этом РИА Новости рассказал юрист Тимур Маршани.

По его словам, прямого запрета на матчество закон не содержит, но ЗАГС регистрирует лишь формы от мужских имен. Марьевну или Евгеньевну запишут, поскольку существуют имена Марий и Евгений, а Ларисовну почти наверняка отклонят.

Маршани добавил, что пункт 2 статьи 58 СК РФ связывает отчество с именем отца и делает исключения для законов субъектов и национального обычая. Поэтому кроме имени кровного отца основой для отчества ребенка может стать имя деда или любое понравившееся мужское имя.

Юрист отметил, что запись вовсе без отчества возможна, если так принято по национальному обычаю семьи. Если мать решила не вносить сведения об отце в запись о рождении, пункт 3 статьи 18 Закона об актах гражданского состояния разрешает записать отчество ребенка по ее указанию.

#юрист
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