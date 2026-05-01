Юрист Манько развеял мифы о выезде детей за границу только с одним из родителей

Многие родители, планирующие отпуск с детьми, опасаются, что их не выпустят из страны без лишних документов. Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» разъяснил правила пересечения границы и объяснил, в каких случаях необходимо нотариальное согласие, а когда оно не требуется.

По закону, если ребенок путешествует с матерью или отцом, никаких дополнительных разрешений получать не нужно. Достаточно обычного свидетельства о рождении, пояснил юрист.

Однако есть важный нюанс: даже при отсутствии развода или конфликтов второй родитель имеет право наложить запрет на поездку, подав заявление в МВД о невыезде ребенка за границу. Если такие действия нарушают интересы несовершеннолетнего (например, при поездке на лечение или учебу), запрет можно оспорить в суде, предупредил Манько.

Совсем иные правила действуют, когда ребенка сопровождают третьи лица – бабушка, тетя или группа (спортивная, музыкальная). В этом случае без письменного согласия не обойтись, причем согласие может оформить только один родитель, уточнил адвокат.

Особую бдительность стоит проявить туристам, направляющимся в США, Канаду и Великобританию: законодательство этих стран жестче российского и требует согласия от обоих родителей. Такие документы необходимо представить уже на этапе оформления визы, подчеркнул Манько.

Юрист рекомендовал не экономить на перестраховке: мало просто заверить бумагу у нотариуса – чтобы у пограничников не возникло претензий, документ лучше перевести на язык страны назначения.