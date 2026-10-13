Юрист Манько объяснил, когда работодатель не вправе отказать в отпуске

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близкого родственника. Об этом рассказал юрист Александр Манько.

К близким родственникам относятся родители, дети, родные братья и сестры, бабушки и дедушки. Супруги юридически считаются членами семьи, а не близкими родственниками, однако Минтруд признает смерть мужа или жены основанием для предоставления такого отпуска.

В других случаях, например в связи с днем рождения или юбилеем, обязательное предоставление выходного законом не предусмотрено. При этом дополнительные гарантии могут быть закреплены в коллективном договоре организации.

«А как же день рождения или юбилей? В самом законе про это ни слова. Но обязательно загляните в коллективный договор вашей компании! Часто там прописаны отгулы или даже материальная помощь к праздникам», – отметил юрист в беседе с «Абзацем».

Отдельные гарантии предусмотрены для доноров крови: им полагается оплачиваемый день сдачи крови и дополнительный день отдыха. Кроме того, раз в три года работник вправе получить выходной для прохождения диспансеризации.

Чтобы отсутствие на рабочем месте не сочли прогулом, сотруднику необходимо заранее подать заявление и приложить подтверждающие документы, например свидетельство или справку. Если ситуация возникла неожиданно, юрист рекомендует уведомить руководство в мессенджере, а документы предоставить позже.

Манько также напомнил, что отпуск без сохранения заработной платы не заменяет ежегодный оплачиваемый отдых. Работодатель не может требовать перенести запланированный отпуск из-за необходимости взять дополнительные дни по семейным обстоятельствам.

«Знайте свои права и пользуйтесь ими спокойно», – подытожил юрист.