Юрист Манько объяснил, как вернуть деньги за онлайн-курс

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Вернуть деньги за онлайн-курс можно даже после открытия доступа к материалам, если программа не соответствует обещаниям продавца или клиент решил отказаться от обучения. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько.

По словам специалиста, продавцы образовательных программ нередко называют свои продукты информационными товарами и утверждают, что после открытия доступа покупатель уже не может вернуть деньги. Однако онлайн-курс считается услугой, поэтому подобные ограничения сами по себе не лишают потребителя права на возврат средств.

Манько объяснил, что потребовать деньги назад можно в двух случаях. Первый – когда содержание курса не соответствует заявленным условиям. Например, если вместо обещанных занятий с преподавателем клиенту предоставили старые записи, он может претендовать на полный возврат оплаты.

Второй случай – отказ от обучения без претензий к качеству программы. Потребитель вправе расторгнуть договор в любой момент, но исполнитель должен вернуть деньги за ту часть услуги, которую еще не оказал.

При этом продавец может удержать только фактически понесенные расходы, непосредственно связанные с исполнением договора. Затраты на рекламу, аренду офиса или содержание сотрудников к таким расходам не относятся, уточнил юрист.

Чтобы вернуть деньги, Манько рекомендует направить продавцу письменную претензию, сослаться на статью 32 Закона «О защите прав потребителей» и потребовать вернуть средства в течение 10 дней. Если спор дойдет до суда, потребитель также может заявить требования о взыскании штрафа, неустойки и расходов на юридическую помощь.

Юрист советует сохранять скриншоты рекламы, описание курса и другие материалы, в которых продавец указывал условия обучения и обещал определенные результаты. Они помогут подтвердить, на что именно рассчитывал покупатель при оформлении заказа.