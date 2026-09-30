Юрист Леонов: работодатель не вправе самовольно назначать отпуск сотрудникам

Отправить сотрудника в отпуск без его согласия можно не во всех случаях, а работодатель не вправе самостоятельно выбирать даты отдыха только из-за накопившихся дней, рассказал «Абзацу» эксперт по трудовому праву, руководитель Бюро юридических стратегий Денис Леонов.

По словам специалиста, если отпуск предусмотрен утвержденным графиком, отдельное заявление или согласие работника обычно не требуется. При этом наличие большого количества неиспользованных дней не дает работодателю права назначать отпуск на удобные для себя даты.

«Необходимо установить, за какие рабочие годы накопился отпуск, как эти дни отражены в графике и соблюдена ли процедура их предоставления. Кроме того, ТК РФ запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд, поэтому значительный «отпускной долг» может свидетельствовать и о проблемах в организации отпусков со стороны самого работодателя», – объяснил Леонов.

Юрист добавил, что работник вправе потребовать перенести отпуск, если его предупредили о начале отдыха менее чем за две недели или не выплатили отпускные в установленный срок. В таком случае работодатель обязан учесть требование сотрудника и согласовать новые даты.

Кроме того, начальник не может в одностороннем порядке разделить ежегодный отпуск работника. Отпуск без сохранения заработной платы также предоставляется только по письменному заявлению сотрудника. Принуждать его оформлять такой отпуск «за свой счет» работодатель не вправе.