Юрист Кузнецов объяснил, как добиться оплаты сверхурочной работы

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Для получения доплаты за сверхурочную работу сотруднику необходимо документальное подтверждение отработанных часов, рассказал RT эксперт в сфере трудового права Александр Кузнецов.

По словам специалиста, трудовое законодательство защищает работников от бесплатных переработок, если дополнительная работа инициирована работодателем. Самостоятельно задерживаться на работе недостаточно для получения доплаты.

«Имейте в виду, что вы не сможете получить дополнительные деньги, просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если у вас есть свидетели, но нет регламентированного документального подтверждения отработанных сверх нормы часов», – пояснил Кузнецов.

Он добавил, что необходимость в сверхурочной работе определяет работодатель. Сотрудник может предложить работодателю привлечь его к дополнительной работе, однако окончательное решение остается за руководителем.

Если работодатель согласен, он должен оформить привлечение к сверхурочной работе и оплатить ее в повышенном размере, отметил эксперт.

«Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был подтвержден документально. И в интересах работника – проконтролировать, чтобы работодатель правильно оформил все необходимые документы. Основным документом является табель учета рабочего времени, который отражает фактические часы, отработанные сотрудником», – подчеркнул Кузнецов.

По его словам, табель учета рабочего времени является первичным документом для расчета заработной платы, поэтому от указанных в нем данных зависит размер выплаты сотруднику.