Юрист Курбаков рассказал, как оформить семейную налоговую выплату в 2026 году

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Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную налоговую выплату, которая позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ. В 2026 году заявление на нее можно подать до 30 сентября включительно, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По его словам, семейная налоговая выплата стала новой мерой государственной поддержки работающих родителей. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. В 2026 году заявления принимают с 1 июня по 30 сентября включительно.

Для оформления выплаты через «Госуслуги» после авторизации необходимо открыть раздел «Услуги», перейти в категорию «Семья», выбрать «Ежегодную семейную выплату» и заполнить электронную форму. Следить за статусом заявления можно в личном кабинете.

Курбаков пояснил, что выплата фактически позволяет снизить ставку НДФЛ с 13 до 6%. Родителю, который обратился за мерой поддержки, возвращают 7% от дохода, с которого ранее был уплачен налог.

Право на семейную налоговую выплату имеют граждане России, которые постоянно проживают в стране и воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет. Выплату также можно получить на детей до 23 лет, если они обучаются очно.

При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на душу населения по месту проживания или пребывания. Имущество семьи также должно соответствовать установленным требованиям.