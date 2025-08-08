Юрист Куприянов объяснил, почему важно проверять личный кабинет налогоплательщика

С 1 ноября в России вступают в силу новые полномочия налоговых органов по взысканию задолженностей, что требует от граждан более внимательного отношения к информации в личном кабинете налогоплательщика. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер адвокатского бюро K&K Partners Артемий Куприянов.

Он напомнил, что обновленная редакция статьи 48 Налогового кодекса РФ теперь позволяет налоговым органам взыскивать недоимки с физических лиц без обращения в суд. Речь идет о налогах, которые граждане обязаны уплачивать самостоятельно – в частности, при сдаче недвижимости в аренду.

По словам юриста, избежать внезапного списания средств можно, если регулярно отслеживать уведомления в личном кабинете налогоплательщика и вовремя направлять возражения в налоговую службу.

«Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа», – заключил Куприянов.