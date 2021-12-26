В 2022 году появятся новые штрафы для курящих россиян из-за пожарной безопасности

В 2022 году появятся новые штрафы курящим из-за пожарной безопасности, заявил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов. Об ужесточении запретов он рассказал агентству экономической информации «Прайм».

В нынешнем году любителям табака запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, также вступили в силу требования к владельцам недвижимости и руководству учреждений, которые теперь обязаны обозначать места для курения на открытом воздухе.

По словам юриста, граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Если по вине курящего возникнет пожар, ответственность будет строже.

«Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — пояснил Корытов.

Власти намерены воздействовать на курильщиков и экономически — сигареты продолжат дорожать.

«С этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак», — добавил он.