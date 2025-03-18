Юрист Коровина рассказала, на какое жилье нельзя потратить маткапитал
Маткапитал нельзя потратить на покупку апартаментов или участка земли, сообщила юрист Дарья Коровина, чьи слова приводит NEWS.ru.
Эксперт отметила, что основной критерий для реализации маткапитала – это выписка из Единого госреестра недвижимости. В данном документе прописано, что приобретаемое на маткапитал помещение должно быть жилым.
Однако маткапитал можно потратить на часть оплаты квартиры в новостройке, квартиры на «вторичке», в счет оплаты жилого дома. Однако учтите, что загородная недвижимость, согласно выписке из ЕГРН, должна быть в статусе жилой, подчеркнула Коровина.
Еще маткапитал разрешается потратить на строительство или реконструкцию жилого дома.
До этого член Совфеда Ольга Епифанова заявляла, что маткапитал с марта 2025 года составит 690 тыс. рублей на первого ребенка, если он появился в семье после 1 января 2020 года. Она объяснила, что размер выплат индексируется каждый год 1 февраля.