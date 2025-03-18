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Общество 18 марта 2025 08:45

Юрист Коровина рассказала, на какое жилье нельзя потратить маткапитал

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Маткапитал нельзя потратить на покупку апартаментов или участка земли, сообщила юрист Дарья Коровина, чьи слова приводит NEWS.ru.

Эксперт отметила, что основной критерий для реализации маткапитала – это выписка из Единого госреестра недвижимости. В данном документе прописано, что приобретаемое на маткапитал помещение должно быть жилым.

Однако маткапитал можно потратить на часть оплаты квартиры в новостройке, квартиры на «вторичке», в счет оплаты жилого дома. Однако учтите, что загородная недвижимость, согласно выписке из ЕГРН, должна быть в статусе жилой, подчеркнула Коровина.

Еще маткапитал разрешается потратить на строительство или реконструкцию жилого дома.

До этого член Совфеда Ольга Епифанова заявляла, что маткапитал с марта 2025 года составит 690 тыс. рублей на первого ребенка, если он появился в семье после 1 января 2020 года. Она объяснила, что размер выплат индексируется каждый год 1 февраля.

#маткапитал #жилье #юристы #полезная информация
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