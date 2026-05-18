Общество 18 мая 2026 14:39

Юрист: клиент может отказаться от оплаты стрижки, если остался недоволен результатом

Если после визита в салон красоты клиент остался недоволен стрижкой или укладкой, он вправе отказаться от оплаты услуг, рассказала «Абзацу» старший юрист, основатель юридического бюро Ксения Зайцева.

Эксперт пояснила, что закон «О защите прав потребителей» дает возможность требовать бесплатного исправления услуги, отказа от оплаты или компенсации за нанесенный ущерб, если стрижка, укладка или окрашивание были сделаны некачественно. Если клиентка просила покрасить волосы в блонд, а ее превратили в брюнетку, она может требовать нужного результата либо отказаться от оплаты. Право на отказ от оплаты есть и в случае, если волосы были испорчены. Если клиент соглашается на повторное окрашивание, укладку или стрижку, салон может предложить ему скидку, но это остается на усмотрение руководства, добавила Зайцева.

Отказ от оплаты может быть закономерным и при условии, если по телефону или во время услуги клиенту назвали одну стоимость процедуры, а затем добавили опции без предупреждения. Мастера и администраторы обязаны уведомлять клиента о возникшей наценке, отметила юрист.

В большинстве случаев спорные вопросы решаются мирно, поскольку руководство салона заинтересовано сохранить клиента и не испортить репутацию. Однако, если все же заставляют заплатить, клиент вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или с иском в суд, пояснила эксперт.

