Юрист Карпов: недостойный наследник может лишиться имущества

Суд может признать человека недостойным наследником, лишить права на наследство и обязать вернуть все полученное имущество. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

По его словам, недостойным наследником могут признать того, кто умышленно совершал противоправные действия против наследодателя или других наследников либо пытался незаконно повлиять на последнюю волю наследодателя. При этом семейного конфликта для этого недостаточно – обстоятельства должны быть подтверждены в установленном порядке.

Если суд признает наследника недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть все полученное имущество. Карпов привел пример: один из наследников после смерти забирает из квартиры ценные вещи, скрывая их от остальных, чтобы не делить имущество. Если будет доказан умысел, это может стать основанием для признания его недостойным.

С требованием о признании человека недостойным наследником обычно обращаются другие наследники, чьи права нарушены. Это можно сделать даже после оформления наследства, добавил юрист.