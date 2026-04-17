Общество 17 апреля 2026 21:41

Юрист Карпов напомнил об ответственности за незадекларированные доходы

Юрист Карпов напомнил об ответственности за незадекларированные доходы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россияне, не задекларировавшие доходы, могут столкнуться с требованиями от ФНС предоставить пояснения и подтверждающие документы. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов, его слова приводит «NEWS.ru».

Он пояснил, что при подозрении на незадекларированный доход налоговая инспекция направляет запрос с требованием объяснить происхождение средств. В таких случаях необходимо предоставить договоры, чеки и другие документы, подтверждающие характер поступлений.

Если служба установит, что переводы являются оплатой за услуги, товары или аренду, гражданину доначислят налог на доходы физических лиц.

Кроме того, по словам эксперта, за неуплату налога предусмотрен штраф по статье 122 Налогового кодекса – 20% от суммы задолженности. Если будет доказан умысел, например при систематическом сокрытии доходов, штраф увеличится до 40%.

Также, как отметил Карпов, гражданину может быть назначен штраф за непредставление декларации 3-НДФЛ по статье 119 Налогового кодекса. Помимо этого, начисляются пени – из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

Росреестр РТ разъяснил правила признания земельных участков неиспользуемыми

Росреестр РТ разъяснил правила признания земельных участков неиспользуемыми

17 апреля 2026
Женили на родственницах и отправляли на СВО: до суда дошло дело об аферах с выплатами

17 апреля 2026
