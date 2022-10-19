Юрист из Казани об отсрочке от призыва отцам с тремя детьми: «Закон обязательно примут»

Казанский юрист Мидхат Курманов поделился с «Татар-информом» мнением о законопроекте об отсрочке от мобилизации отцам с тремя детьми. Проект был внесен в Государственную Думу 28 сентября и находится сейчас на рассмотрении Комитета обороны.

Сегодня по закону право на отсрочку от частичной мобилизации имеют отцы, которые воспитывают в семье четверых и более детей до 16 лет, а также одинокие родители, которые воспитывают одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Также, под частичную мобилизацию не попадают мужчины, чьи жены находятся на 22-й неделе беременности и воспитывают при этом еще троих детей.

Согласно новому законопроекту, право на отсрочку от призыва на службу должны получить отцы, у которых на иждивении трое и более детей до 18 лет. А также родители, которые в одиночку воспитывают одного или нескольких детей до 18 лет.

«Я считаю данный законопроект обоснованным. Эти люди и так большую часть жизни посвятили нашей Родине. Сегодня их задача – достойно воспитать своих детей, дать им образование, поставить на ноги. Закон обязательно примут», – высказался Мидхат Курманов.

Кроме того, по мнению инициаторов законопроекта, отсрочку от мобилизации должны получить мужчины, чьи жены находятся в положении, и семья воспитывает еще двоих детей до 18 лет, или студентов, которые очно учатся в вузах.

Стоит отметить, что законопроект имеет обратную силу и распространяется на тех, кто уже был призван по частичной мобилизации.